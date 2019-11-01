В Брянске скончалась хормейстер Татьяна Сапожкова

СЕГОДНЯ 13:09 2019-11-01T16:53:28+03:00

Татьяна Сапожкова была артистом, потом хормейстером и дирижером в Брянского городского академического хора. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

Прощание с ней пройдет 2 ноября

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Печальная новость пришла из Брянского городского академического хора. 31 октября умерла хормейстер, дирижер и педагог Татьяна Сапожкова. Ей было 66 лет.

Татьяна Ивановна работала руководителем хора старших классов в школе искусств поселка Добрунь, а затем возглавляла хор старших классов в школе имени Татьяны Николаевой.

С 1995 года Татьяна Сапожкова была артистом, потом - хормейстером и дирижером в Брянского городского академического хора, рассказывают в пресс-службе Брянской городской администрации.

- Татьяна Ивановна имела свой неповторимый стиль работы с хором, - вспоминают коллеги. - Дорожа каждым артистом, с юмором и огромным оптимизмом, она стремилась найти общий язык со всеми музыкантами, создавала позитивный фон в любой сложной ситуации, которыми полна обычная жизнь артистов. Авторитет Татьяны Ивановны всегда был непоколебим: артисты хора с большим доверием относились к ее художественному вкусу и мнению.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз и Правительство региона выражают глубокие соболезнования родным и близким покойной.

Прощание с хормейстером пройдет 2 ноября с 10.00 до 12.00 в Доме культуры Советского района.

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ИСТОЧНИК KP.RU