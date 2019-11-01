2019-11-01T16:53:28+03:00
Общество

В Брянске скончалась хормейстер Татьяна Сапожкова

Прощание с ней пройдет 2 ноября
Мария Дедкова
Поделиться:
Татьяна Сапожкова была артистом, потом хормейстером и дирижером в Брянского городского академического хора.Татьяна Сапожкова была артистом, потом хормейстером и дирижером в Брянского городского академического хора.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации
Изменить размер текста:

Печальная новость пришла из Брянского городского академического хора. 31 октября умерла хормейстер, дирижер и педагог Татьяна Сапожкова. Ей было 66 лет.

Татьяна Ивановна работала руководителем хора старших классов в школе искусств поселка Добрунь, а затем возглавляла хор старших классов в школе имени Татьяны Николаевой.

С 1995 года Татьяна Сапожкова была артистом, потом - хормейстером и дирижером в Брянского городского академического хора, рассказывают в пресс-службе Брянской городской администрации.

- Татьяна Ивановна имела свой неповторимый стиль работы с хором, - вспоминают коллеги. - Дорожа каждым артистом, с юмором и огромным оптимизмом, она стремилась найти общий язык со всеми музыкантами, создавала позитивный фон в любой сложной ситуации, которыми полна обычная жизнь артистов. Авторитет Татьяны Ивановны всегда был непоколебим: артисты хора с большим доверием относились к ее художественному вкусу и мнению.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз и Правительство региона выражают глубокие соболезнования родным и близким покойной.

Прощание с хормейстером пройдет 2 ноября с 10.00 до 12.00 в Доме культуры Советского района.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Судебные приставы Брянщины отметили профессиональный праздник
Когда мы едины
Брянских коммунальщиков призвали к ответу за прорывы на теплотрассе и "недотоп"
В правительстве региона прошел межведомственный семинар-совещание по профилактике правонарушений среди подростков
В Брянской области создадут фонд защиты прав участников долевого строительства
В Сураже 4 ноября ограничат движение
Встреча в Стародубе
На Брянщине кадастровой оценкой недвижимости займется "Брянскоблтехинвентаризация"
Владимир Пронин стал зампредседателя Брянской областной Думы
Жители Брянской области участвуют в Большом этнографическом диктанте
Четырех жителей Навлинского района хотят отправить на принудительное лечение от туберкулеза
Владимир Оборотов: «Мы сегодня четко и жестко говорим о недопущении сбора денежных средств на нужды образовательных организаций»
Владимир Оборотов провел рабочее совещание по реконструкции здания музея Партизанской славы МК «Партизанская Поляна»
У ДК железнодорожников заканчивают обустраивать детскую площадку
Отремонтированный комплекс «Партизанская поляна» откроют в апреле следующего года
В Брянске замерз фонтан в Круглом сквере
Новым заместителем губернатора Брянской области Стал Тимошенко
В Брянске футболиста судят за торговлю наркотиками
В брянском драмтеатре готовят премьеру спектакля «Любовь в стиле барокко»
В Брянске на улице Дуки столкнулись две легковушки: пострадал 27-летний автомобилист
В Брянской области открыли 36 кабинетов паллиативной помощи
Трубчевские лесничии пересели на мопеды
Владельцы ТРЦ Тимошковых озвучили результаты независимой экспертизы