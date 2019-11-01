В Брянске замерз фонтан в Круглом сквере

СЕГОДНЯ 12:40 2019-11-01T12:40:13+03:00

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В Круглом сквере Брянска 1 ноября замерз новый фонтан. Фотографию чаши сооружения, покрытой коркой льда, опубликовали в соцсетях.

Горожане возмутились тем, что фонтан до сих пор не выключили. Ведь уже пару дней температура воздуха по ночам опускается ниже нуля.

В мэрии успокоили брянцев. Как говорят в пресс-службе горадминистрации, оборудование позволяет фонтану работать при минусовых температурах. Но зимой включать его не планировали. Поэтому сооружения готовят к консервации.

10 ноября фонтан остановят и продуют гидравлическую систему, затем на него оденут металлический "колпак".

А пока территорию вокруг фонтана обработают противогололедным реагентом.

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ИСТОЧНИК KP.RU