В Брянске замерз фонтан в Круглом сквере
В Круглом сквере Брянска 1 ноября замерз новый фонтан. Фотографию чаши сооружения, покрытой коркой льда, опубликовали в соцсетях.
Горожане возмутились тем, что фонтан до сих пор не выключили. Ведь уже пару дней температура воздуха по ночам опускается ниже нуля.
В мэрии успокоили брянцев. Как говорят в пресс-службе горадминистрации, оборудование позволяет фонтану работать при минусовых температурах. Но зимой включать его не планировали. Поэтому сооружения готовят к консервации.
10 ноября фонтан остановят и продуют гидравлическую систему, затем на него оденут металлический "колпак".
А пока территорию вокруг фонтана обработают противогололедным реагентом.
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ИСТОЧНИК KP.RU