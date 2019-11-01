В Брянске футболиста судят за торговлю наркотиками

СЕГОДНЯ 11:45 2019-11-01T11:45:11+03:00

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В Бежицком районе Брянска по обвинению в торговле наркотиками судят 29-летнего футболиста из Москвы. Также спортсмену вменяют в вину повторное вождение в пьяном виде. До этого он выступал в Высшей лиге чемпионата Таджикистана. До задержания играл в любительских футбольных турнирах Москвы.

По версии следствия, в июне футболист в подмосковном Ногинске незаконно получил наркотики – героин, 6-моноацетилморфин и ацетилкодеин. Как считают правоохранители, запрещенные вещества подозреваемый продавал при помощи "закладок". О тайниках он сообщал покупателям в мессенджере.

- Часть наркотиков фигурант сбыть не успел, так как 10 июня его задержали с поличным, - рассказывают в пресс-службе прокуратуры по Брянской области. - При этом у него обнаружили и изъяли оставшуюся часть наркотика. После задержания стало известно, что спортсмена ищут московские полицейские за повторное управление автомобилем в нетрезвом состоянии.

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ИСТОЧНИК KP.RU