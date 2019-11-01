2019-11-01T10:24:07+03:00
Звезды

В брянском драмтеатре готовят премьеру спектакля «Любовь в стиле барокко»

Новую постановку зрители смогут увидеть 10 ноября
Мария Дедкова
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Режиссером-постановщиком выступил Александр Баркар.Режиссером-постановщиком выступил Александр Баркар.Фото: Елена РАКОВА
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10 ноября в Брянском театре драмы покажут новый спектакль. Это комедия «Любовь в стиле барокко». Режиссером-постановщиком выступил Александр Баркар, сообщают в пресс-службе театра.

Убежденный холостяк Граф должен исполнить волю отца - жениться. В противном случае ему придется расстаться с богатым имением. Граф не хочет вступать в брак. Молодой человек вместе с друзьями разрабатывает коварный план. Но неожиданно Граф влюбляется в свою будущую супругу. Теперь парень стоит перед выбором признаться невесте в сделанном или промолчать...

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ИСТОЧНИК KP.RU

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