В Брянске на улице Дуки столкнулись две легковушки: пострадал 27-летний автомобилист
В Брянске на улице Дуки 31 октября произошло ДТП. Об этом в 15.20 сообщили медики из городской больницы №1.
К ним с диагнозом «закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга», обратился 27-летний мужчина. Он рассказал, что травму получил в ДТП, был водителем автомобиля «Опель-Инсигния».
- По предварительной информации, 27-летний автомобилист ехал по улице Дуки, поворачивая на улицы Вали Сафроновой на разрешающий сигнал светофора, - говорят в ОГИБДД по городу Брянску. - В то время в него врезался "Митсубиши - Аутлендер".
52-летний водитель второй иномарки не пострадал. А вот 27-летнего автомобилиста госпитализировали.
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ИСТОЧНИК KP.RU