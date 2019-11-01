2019-11-01T09:50:32+03:00
Происшествия

В Брянске на улице Дуки столкнулись две легковушки: пострадал 27-летний автомобилист

Водителя госпитализировали
Мария Дедкова
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Машины столкнулись на перекрестке.Машины столкнулись на перекрестке.Фото: ОГИБДД УМВД России по городу Брянску
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В Брянске на улице Дуки 31 октября произошло ДТП. Об этом в 15.20 сообщили медики из городской больницы №1.

К ним с диагнозом «закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга», обратился 27-летний мужчина. Он рассказал, что травму получил в ДТП, был водителем автомобиля «Опель-Инсигния».

- По предварительной информации, 27-летний автомобилист ехал по улице Дуки, поворачивая на улицы Вали Сафроновой на разрешающий сигнал светофора, - говорят в ОГИБДД по городу Брянску. - В то время в него врезался "Митсубиши - Аутлендер".

52-летний водитель второй иномарки не пострадал. А вот 27-летнего автомобилиста госпитализировали.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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