В Брянской области открыли 36 кабинетов паллиативной помощи
В Брянской области работают 36 кабинетов паллиативной помощи. А на базе областного онкологического диспансера - кабинет противоболевой терапии.
Помощь пациентам с тяжелыми заболеваниями обсуждали на заседании президиума Государственного совета России. В Брянской области говорят о серьезной проделанной работе по данному направлению.
Отделения паллиативной помощи создали на базе Выгоничской, Климовской, Новозыбковской, Навлинской, Стародубской районных больниц и Сельцовской городской больницы, а также в Карачевском доме ребенка.
С начала года в поликлиники и специализированные кабинеты обратились 7155 пациентов с тяжелыми заболеваниями, сообщают в пресс-службе правительства Брянской области. А в больницы - 985 человек. Всем им оказали помощь.
На данный момент в регионе планируют усилить меры по выявлению тяжелых, в том числе онкологических заболеваний, на ранних стадиях.
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ИСТОЧНИК KP.RU