В Брянской области открыли 36 кабинетов паллиативной помощи

СЕГОДНЯ 09:22 2019-11-01T09:22:20+03:00

В регионе планируют усилить меры по выявлению тяжелых, в том числе онкологических заболеваний, на ранних стадиях. Фото: Алексей ФОКИН

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В Брянской области работают 36 кабинетов паллиативной помощи. А на базе областного онкологического диспансера - кабинет противоболевой терапии.

Помощь пациентам с тяжелыми заболеваниями обсуждали на заседании президиума Государственного совета России. В Брянской области говорят о серьезной проделанной работе по данному направлению.

Отделения паллиативной помощи создали на базе Выгоничской, Климовской, Новозыбковской, Навлинской, Стародубской районных больниц и Сельцовской городской больницы, а также в Карачевском доме ребенка.

С начала года в поликлиники и специализированные кабинеты обратились 7155 пациентов с тяжелыми заболеваниями, сообщают в пресс-службе правительства Брянской области. А в больницы - 985 человек. Всем им оказали помощь.

На данный момент в регионе планируют усилить меры по выявлению тяжелых, в том числе онкологических заболеваний, на ранних стадиях.

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ИСТОЧНИК KP.RU