Трубчевские лесничии пересели на мопеды

СЕГОДНЯ 09:05 2019-11-01T09:05:42+03:00

Три транспортных средства купили за счет федеральных денег

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Лесники из Трубчевского района теперь будут передвигаться по бездорожью на мопедах. Об этом они рассказали на своей страничке в социальных сетях.

Транспорт купили на деньги, выделенные из федерального бюджета. В мотопарке пока только три машины.

Но и они окажут свою помощь работникам лесного хозяйства при езде по бездорожью.

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ИСТОЧНИК KP.RU