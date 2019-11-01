СЕГОДНЯ 08:46 2019-11-01T09:09:08+03:00

Это не говорит о том, что торговый центр откроют в ближайшее время. Окончательное решение примет суд. Фото: Марина АНТОНОВА

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Владельцы ТРЦ Тимошковых озвучили результаты независимой экспертизы на собрании арендаторов, которое прошло 30 октября. Проверку проводили по решению суда.

По мнению специалистов, здание соответствует градостроительным нормам и правилам, сообщает телеканал «Городской».

Это не говорит о том, что торговый центр откроют в ближайшее время. Окончательное решение примет суд.

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ИСТОЧНИК KP.RU