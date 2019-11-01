Владельцы ТРЦ Тимошковых озвучили результаты независимой экспертизы
Проверку проводили по решению суда
Это не говорит о том, что торговый центр откроют в ближайшее время. Окончательное решение примет суд.Фото: Марина АНТОНОВА
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Владельцы ТРЦ Тимошковых озвучили результаты независимой экспертизы на собрании арендаторов, которое прошло 30 октября. Проверку проводили по решению суда.
По мнению специалистов, здание соответствует градостроительным нормам и правилам, сообщает телеканал «Городской».
Это не говорит о том, что торговый центр откроют в ближайшее время. Окончательное решение примет суд.
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ИСТОЧНИК KP.RU