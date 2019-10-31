В трех районах Брянска пройдут сплошные проверки водителей
Полицейские будут дежурить у детсадов
Полицейские проверят, не нарушают ли автомобилисты правила перевозки детейФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В пятницу, 1 ноября, с 7.30 до 8.00 в трех районах Брянска пройдут сплошные проверки водителей. Патрульные машины будут дежурить у детских садов: "Дружная семейка", "Колокольчик" и "Катюша".
Полицейские проверят, не нарушают ли автомобилисты правила перевозки детей, сообщают в городской Госавтоинспекции. Напомним, нарушителей без специального удерживающего кресла ждет штраф - три тысячи рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU