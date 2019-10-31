В Брянске сотрудники ФСБ с поличным задержали наркоторговцев
У дилеров изъяли больше 120 граммов запрещенного вещества
На брянцев завели уголовное дело.Фото: Иван ВИСЛОВ
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В Брянске сотрудники ФСБ взяли с поличным двух горожан с наркотиками.
Мужчин заподозрили в передаче пакетов с героином через тайники. У злоумышленников при задержании изъяли 127 граммов запрещенного вещества.
На брянцев завели уголовное дело. Расследование продолжается, пояснили в пресс-службе УФСБ России по Брянской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU