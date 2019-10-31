В Брянске на дороге по улице Советской сделают два кольца
В Брянске продолжается строительство дороги по улице Советской. Сейчас на объекте трудятся 25 человек и 22 единицы техники — экскаваторы, самосвалы, катки и бульдозер.
Вместе с ливневкой строители обустраивают основу для будущей проезжей части.
- Общая протяженность дороги составит 2,3 километра, - говорят в пресс-службе Брянской городской администрации. - На пересечениях улицы Советской с улицами Крахмалева и Объездной сделают два автомобильных кольца. Вдоль четырехполосной сформируют зеленую зону шириной около четырех метров, построят тротуар и проведут освещение.
Стоимость объекта составляет 380 миллионов рублей. Работы будут вести два года.
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ИСТОЧНИК KP.RU