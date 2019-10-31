В Брянске на дороге по улице Советской сделают два кольца

31 Окт. 18:06 2019-10-31T18:06:33+03:00

Вместе с ливневкой строители обустраивают основу для будущей проезжей части. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

Развязки появятся на пересечении с улицами Крахмалева и Объездной

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В Брянске продолжается строительство дороги по улице Советской. Сейчас на объекте трудятся 25 человек и 22 единицы техники — экскаваторы, самосвалы, катки и бульдозер.

Вместе с ливневкой строители обустраивают основу для будущей проезжей части.

- Общая протяженность дороги составит 2,3 километра, - говорят в пресс-службе Брянской городской администрации. - На пересечениях улицы Советской с улицами Крахмалева и Объездной сделают два автомобильных кольца. Вдоль четырехполосной сформируют зеленую зону шириной около четырех метров, построят тротуар и проведут освещение.

Стоимость объекта составляет 380 миллионов рублей. Работы будут вести два года.

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ИСТОЧНИК KP.RU