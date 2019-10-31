В Брянской области ищут родителей для 18 малышей
В интернатах и Домах ребенка в Брянской области остаются 18 малышей. Они оказались лишены родительской заботы по разным причинам. Чьи-то мама и папа умерли, кто-то лишен прав, другие - отбывают наказание в местах лишения свободы.
Если вы хотите взять на воспитание в свою семью приемного ребенка, обращайтесь в группу опеки и попечительства комитета по делам молодежи, семьи, материнства и детства Брянской городской администрации. Телефоны: (4832) 64-23-86, (4832) 72-33-21, (4832) 62-04-54.
Список ребят, которые ждут новую семью, смотрите здесь.
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ИСТОЧНИК KP.RU