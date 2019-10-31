В Брянске в День народного единства запретят парковку у областной филармонии

31 Окт. 16:53 2019-10-31T16:53:42+03:00

Оставить машину нельзя будет с 6.00 до 13.00

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4 ноября на Славянской площади в Брянске будут отмечать День народного единства.

У областной филармонии ограничат парковку. Оставить машину нельзя будет у въезда со стороны улицы Горького, а также на въезде на набережную со стороны дома № 76 по улице Калинина с 6.00 до 13.00.

Исключение сделают для организаторов и оперативных служб, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

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ИСТОЧНИК KP.RU