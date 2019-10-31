В Брянске в День народного единства запретят парковку у областной филармонии
Оставить машину нельзя будет с 6.00 до 13.00
На Славянской площади пройдут народные гулянья.Фото: Мария Дедкова
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4 ноября на Славянской площади в Брянске будут отмечать День народного единства.
У областной филармонии ограничат парковку. Оставить машину нельзя будет у въезда со стороны улицы Горького, а также на въезде на набережную со стороны дома № 76 по улице Калинина с 6.00 до 13.00.
Исключение сделают для организаторов и оперативных служб, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.
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ИСТОЧНИК KP.RU