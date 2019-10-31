2019-10-31T16:53:42+03:00
Общество

В Брянске в День народного единства запретят парковку у областной филармонии

Оставить машину нельзя будет с 6.00 до 13.00
Мария Дедкова
Поделиться:
На Славянской площади пройдут народные гулянья.На Славянской площади пройдут народные гулянья.Фото: Мария Дедкова
Изменить размер текста:

4 ноября на Славянской площади в Брянске будут отмечать День народного единства.

У областной филармонии ограничат парковку. Оставить машину нельзя будет у въезда со стороны улицы Горького, а также на въезде на набережную со стороны дома № 76 по улице Калинина с 6.00 до 13.00.

Исключение сделают для организаторов и оперативных служб, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24