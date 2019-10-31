В Брянской области создадут фонд защиты дольщиков
В Брянской области должны создать фонд по защите прав участников долевого строительства. Окончательно решат этот вопрос депутаты на внеочередном заседании Думы, которое состоится 1 ноября.
Напомним, вступил в силу закон, по которому договор долевого участия станет трехсторонним. К системе "застройщик -дольщик" прибавится третья сторона - банк.
Все средства на покупку квартиры будут перечисляться на эскроу - счет. Деньги застройщик получит от банка только после сдачи работ.
В случае банкротства фирмы на помощь будет приходить фонд защиты дольщиков. Его задача - достроить проблемные объекты.
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ИСТОЧНИК KP.RU