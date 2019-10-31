2019-10-31T16:26:04+03:00
Общество

В Брянской области создадут фонд защиты дольщиков

Окончательно этот вопрос решат на внеочередном заседании Думы 1 ноября
Мария Дедкова
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Задача фонда - достроить проблемные объекты.Задача фонда - достроить проблемные объекты.Фото: Мария Дедкова
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В Брянской области должны создать фонд по защите прав участников долевого строительства. Окончательно решат этот вопрос депутаты на внеочередном заседании Думы, которое состоится 1 ноября.

Напомним, вступил в силу закон, по которому договор долевого участия станет трехсторонним. К системе "застройщик -дольщик" прибавится третья сторона - банк.

Все средства на покупку квартиры будут перечисляться на эскроу - счет. Деньги застройщик получит от банка только после сдачи работ.

В случае банкротства фирмы на помощь будет приходить фонд защиты дольщиков. Его задача - достроить проблемные объекты.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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