2019-10-31T16:00:06+03:00
Общество

Брянцы добровольно сдали ружья и пистолеты на 800 тысяч рублей

Итоги работы подвели в управлении Росгвардии
Мария Дедкова
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Брянцев призывают сдавать незаконное оружие.Брянцев призывают сдавать незаконное оружие.Фото: Александр КОЦ
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Жители Брянска сдали незаконно хранящееся огнестрельное оружие на 800 тысяч рублей.Такие итоги озвучили в региональном Управлении Росгвардии.

Брянцы получили компенсации за 75 единиц различного вида оружия, в том числе 9 единиц боевого и более 1700 патронов.

- Так на днях, в гараже у родственников мужчина наткнулся на старый сейф, в котором лежали пистолеты "Вальтер" и ТТ, а также 600 патронов, - рассказывают в пресс-службе Управления Росгвардии по Брянской области. - Сейчас оружие и боеприпасы проходят экспертизу. Брянец получит положенное ему по закону вознаграждение, которое составит около 50 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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