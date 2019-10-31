В Брянске стартовал второй этап расширения Городищенкой горки
Работы должны завершить 20 декабря
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В Брянске начался второй этап расширения Городищенской горки. Дорогу со стороны улицы Объездной расширят на две полосы шире. Работы пройдут на участке в 400 метров.
Всего на ремонт выделили 27 миллионов рублей из областного бюджета, сообщает ГТРК «Брянск».
Реконструкцию пообещали завершить к 20 декабря.
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ИСТОЧНИК KP.RU