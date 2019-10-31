В Брянске стартовал второй этап расширения Городищенкой горки

СЕГОДНЯ 15:44 2019-10-31T15:50:15+03:00

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В Брянске начался второй этап расширения Городищенской горки. Дорогу со стороны улицы Объездной расширят на две полосы шире. Работы пройдут на участке в 400 метров.

Всего на ремонт выделили 27 миллионов рублей из областного бюджета, сообщает ГТРК «Брянск».

Реконструкцию пообещали завершить к 20 декабря.

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ИСТОЧНИК KP.RU