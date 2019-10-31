Брянский профессионально-педагогический колледж выиграл грант на восемь миллионов рублей
Брянский профессионально-педагогический колледж получил грант от Министерства просвещения. Образовательное учреждение стало победителем в конкурсе «Молодые профессионалы».
Колледжу выделили восемь миллионов рублей, сообщает ГТРК "Брянск". На полученные деньги здесь откроют пять мастерских с современным оборудованием. В учебном заведении появятся мультимедийные столы, интерактивные панели, роботизированные площадки и лабораторный корпус.
В колледже уверены, новое оборудование поможет повысить уровень образования. К слову, учебному заведению удалось расширить перечень специальностей и открыть три новых направления подготовки.
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ИСТОЧНИК KP.RU