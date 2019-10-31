Володарский район Брянска временно возглавит Светлана Бледнова
В Брянске главой администрации Володарского района временно станет Светлана Бледнова. Она сменит на этом посту Николая Лучкина, который ушел в отставку 30 октября.
До этого момента Светлана Васильевна работала заместителем главы администрации по социальным вопросам, сообщают в пресс-службе брянской мэрии.
В апреле Светлана Бледнова сменила Оксану Пунтус, которую арестовали тогда по подозрению в получении взятки.
До этого Светлана Бледнова работала заведующей детского сада №10 "Мозаика".
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ИСТОЧНИК KP.RU