2019-10-31T12:53:06+03:00
Общество

Володарский район Брянска временно возглавит Светлана Бледнова

Она сменит ушедшего в отставку Николая Лучкина
Мария Дедкова
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Брянске главой администрации Володарского района временно станет Светлана Бледнова. Она сменит на этом посту Николая Лучкина, который ушел в отставку 30 октября.

До этого момента Светлана Васильевна работала заместителем главы администрации по социальным вопросам, сообщают в пресс-службе брянской мэрии.

В апреле Светлана Бледнова сменила Оксану Пунтус, которую арестовали тогда по подозрению в получении взятки.

До этого Светлана Бледнова работала заведующей детского сада №10 "Мозаика".

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Брянцы добровольно сдали ружья и пистолеты на 800 тысяч рублей
В Брянске стартовал второй этап расширения Городищенкой горки
Брянский профессионально-педагогический колледж выиграл грант на восемь миллионов рублей
День народного единства в Брянске отметят митингом-концертом
В Сельцо 4 ноября перекроют движение из-за крестного хода
Брянец-рецидивист попался на торговле наркотиками
Ревнивый муж в Брянске получил 2,5 года колонии за избиение жены топором
Житель Брянска погиб от удара током, пытаясь украсть кабель с предприятия
В Брянске глава администрации Володарского района ушел в отставку
В Брянске троллейбусы заменят новыми автобусами
В Брянске нашли живым пропавшего 18-летнего юношу
Брянскую семью Ицковых наградят в Кремле
В Брянске газовики отключили котельную за долги
В Бежицком районе Брянска возле сквера Морозова установят танк Т-34
Брянская область заняла четвертое место по качеству дорог в ЦФО
Глава брянской горадминистрации Александр Макаров отчитался перед депутатами
В Брянской области ищут пропавшего 65-летнего Анатолия Стешина
Брянские силовики ловили сбежавших из колонии заключенных