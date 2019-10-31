День народного единства в Брянске отметят митингом-концертом

СЕГОДНЯ 12:43 2019-10-31T12:43:48+03:00

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4 ноября в Брянске отпразднуют День народного единства. В этот день в городе устроят митинг-концерт "Россия объединяет". Он стартует в 11.00 на Славянской площади на набережной.

В 11.45 часов в концертном зале "Дружба" устроят праздничный концерт.

- Для брянцев выступят ансамбль народных инструментов "Надея", эстрадно-вокальная группа "Арт-класс", вокально-инструментальный ансамбль "Стожары", ансамбль народной музыки "Ватага" и солисты Брянской областной филармонии, - рассказали в пресс-службе губернатора и правительства Брянской области. - В холле концертного зала будет работать выставка, посвященная культуре и традициям различных национальностей, проживающих в регионе. Кроме того, свои работы представят мастера декоративно-прикладного искусства.

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ИСТОЧНИК KP.RU