2019-10-31T12:43:48+03:00
Звезды

День народного единства в Брянске отметят митингом-концертом

Он состоится на Славянской площади
Елена РАКОВА
Поделиться:
День народного единства будем отмечать 4 ноября.День народного единства будем отмечать 4 ноября.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Изменить размер текста:

4 ноября в Брянске отпразднуют День народного единства. В этот день в городе устроят митинг-концерт "Россия объединяет". Он стартует в 11.00 на Славянской площади на набережной.

В 11.45 часов в концертном зале "Дружба" устроят праздничный концерт.

- Для брянцев выступят ансамбль народных инструментов "Надея", эстрадно-вокальная группа "Арт-класс", вокально-инструментальный ансамбль "Стожары", ансамбль народной музыки "Ватага" и солисты Брянской областной филармонии, - рассказали в пресс-службе губернатора и правительства Брянской области. - В холле концертного зала будет работать выставка, посвященная культуре и традициям различных национальностей, проживающих в регионе. Кроме того, свои работы представят мастера декоративно-прикладного искусства.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Брянцы добровольно сдали ружья и пистолеты на 800 тысяч рублей
В Брянске стартовал второй этап расширения Городищенкой горки
Брянский профессионально-педагогический колледж выиграл грант на восемь миллионов рублей
Володарский район Брянска временно возглавит Светлана Бледнова
В Сельцо 4 ноября перекроют движение из-за крестного хода
Брянец-рецидивист попался на торговле наркотиками
Ревнивый муж в Брянске получил 2,5 года колонии за избиение жены топором
Житель Брянска погиб от удара током, пытаясь украсть кабель с предприятия
В Брянске глава администрации Володарского района ушел в отставку
В Брянске троллейбусы заменят новыми автобусами
В Брянске нашли живым пропавшего 18-летнего юношу
Брянскую семью Ицковых наградят в Кремле
В Брянске газовики отключили котельную за долги
В Бежицком районе Брянска возле сквера Морозова установят танк Т-34
Брянская область заняла четвертое место по качеству дорог в ЦФО
Глава брянской горадминистрации Александр Макаров отчитался перед депутатами
В Брянской области ищут пропавшего 65-летнего Анатолия Стешина
Брянские силовики ловили сбежавших из колонии заключенных