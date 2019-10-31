2019-10-31T12:02:12+03:00
Общество

В Сельцо 4 ноября перекроют движение из-за крестного хода

Проехать смогут лишь автомобили экстренных служб и общественный транспорт
Елена РАКОВА
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Движение будет перекрыто.Движение будет перекрыто.Фото: ОГИБДД УМВД России по городу Брянску
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В понедельник, 4 ноября, в Сельцо с 9.30 до 12.30 на нескольких улицах ограничат движение. Причина - проведение крестного хода.

Как сообщают в областной Госавтоинспекции, проехать нельзя будет на участках улиц: Комсомольской (от здания храма), Ленина, Лягина, Чкалова (от ж/д переезда), Кирова до дома № 59 Мейпариани, Куйбышева, Кирова (частный сектор), Комсомольской (здание храма).

Проезд разрешен лишь экстренным службам и общественному транспорту.

Госавтоинспекция просит водителей во время ограничения выбирать альтернативные пути движения и заранее планировать свой маршрут.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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