В Сельцо 4 ноября перекроют движение из-за крестного хода
В понедельник, 4 ноября, в Сельцо с 9.30 до 12.30 на нескольких улицах ограничат движение. Причина - проведение крестного хода.
Как сообщают в областной Госавтоинспекции, проехать нельзя будет на участках улиц: Комсомольской (от здания храма), Ленина, Лягина, Чкалова (от ж/д переезда), Кирова до дома № 59 Мейпариани, Куйбышева, Кирова (частный сектор), Комсомольской (здание храма).
Проезд разрешен лишь экстренным службам и общественному транспорту.
Госавтоинспекция просит водителей во время ограничения выбирать альтернативные пути движения и заранее планировать свой маршрут.
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ИСТОЧНИК KP.RU