2019-10-31T11:56:27+03:00
Происшествия

Брянец-рецидивист попался на торговле наркотиками

Горожанину грозит до восьми лет колонии
Елена РАКОВА
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Житель Фокинского района Брянска пойдет под суд за торговлю наркотиками. В разработку полицейских 46-летний брянец попал во время розыска наркоторговцев.

- Проверяя информацию о возможной причастности горожанина к торговле запрещенными веществами, оперативники провели "контрольную закупку", - рассказывают в пресс-службе УМВД РФ по Брянской области. - Факт торговли наркотиками подтвердился. Мужчину задержали. По словам горожанина, наркотик он купил через интернет у неизвестного продавца. Часть употребил сам, а остальное решил перепродать.

На Брянца завели уголовное дело по статье: "Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств". По этой статье горожанину, который уже был судим за похожие преступления грозит до восьми лет колонии. Суда он будет ожидать в СИЗО.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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