Ревнивый муж в Брянске получил 2,5 года колонии за избиение жены топором

СЕГОДНЯ 10:48 2019-10-31T10:48:45+03:00

Приговор пока не вступил в законную силу

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К 2,5 годам колонии общего режима суд приговорил 32-летнего жителя Брянска. Мужчине придется отвечать за жестокое избиение жены.

Как установили в суде, ночью 20 марта брянец поссорился со своей женой.

- Он попросту приревновал супругу, - рассказывают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Обвиняемый схвати топор и не меньше пяти раз ударил обухом супругу по спине, руке, ноге. А затем бросился на женщину с кулаками. Пострадавшей нанесен тяжкий вред здоровью.

Доказательств, представленных стороной обвинения хватило для вынесения обвинительного приговора. Вердикт пока не вступил в законную силу.

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ИСТОЧНИК KP.RU