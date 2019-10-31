2019-10-31T10:34:20+03:00
Происшествия

Житель Брянска погиб от удара током, пытаясь украсть кабель с предприятия

По факту гибели молодого человека следователи проводят проверку
Елена РАКОВА
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Следователи назначили несколько экспертиз, чтобы разобраться в случившемся.Следователи назначили несколько экспертиз, чтобы разобраться в случившемся.Фото: Олег ЗОЛОТО
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23-летний брянец погиб от удара током, пытаясь украсть кабель на неработающем предприятии. По факту ЧП следователи проводят проверку.

- По предварительной информации, вечером 23 октября погибший вместе с 20-летним приятелем приехал на неработающее предприятие в Володарском районе, - рассказывают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области. - Там он пытался похитить кабель электропитания. Из-за этого молодой человек получил разряд тока.

Следователи назначили экспертизы, чтобы узнать подробности и причины происшедшего.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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