В Брянске глава администрации Володарского района ушел в отставку
В Брянске глава администрации Володарского района Николай Лучкин ушел в отставку. 30 Он написал заявление по собственному желанию и покинул свой пост 30 октября.
Исполнение обязанностей главы Володарской районной администрации города Брянска возложили на Светлану Бледнову, сообщают в пресс-службе брянской мэрии.
Напомним, Николай Лучкин возглавил Володарский район в июне этого года. Раньше он возглавлял администрацию Новозыбковского района, но покинул должность после объединения города и района.
Также Николай Сергеевич был главой администрации Жуковского и Карачевского районов. Занимал должности заместителя губернатора по промышленности, транспорту и связи, председателя комитета Брянской облдумы и заместителя мэра Брянска.
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ИСТОЧНИК KP.RU