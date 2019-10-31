В Брянске глава администрации Володарского района ушел в отставку

СЕГОДНЯ 10:31 2019-10-31T10:31:00+03:00

Николай Лучкин возглавил Володарский район в июне этого года. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

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В Брянске глава администрации Володарского района Николай Лучкин ушел в отставку. 30 Он написал заявление по собственному желанию и покинул свой пост 30 октября.

Исполнение обязанностей главы Володарской районной администрации города Брянска возложили на Светлану Бледнову, сообщают в пресс-службе брянской мэрии.

Напомним, Николай Лучкин возглавил Володарский район в июне этого года. Раньше он возглавлял администрацию Новозыбковского района, но покинул должность после объединения города и района.

Также Николай Сергеевич был главой администрации Жуковского и Карачевского районов. Занимал должности заместителя губернатора по промышленности, транспорту и связи, председателя комитета Брянской облдумы и заместителя мэра Брянска.

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ИСТОЧНИК KP.RU