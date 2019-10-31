2019-10-31T10:34:53+03:00
Общество

В Брянске троллейбусы заменят новыми автобусами

Об этом рассказал и.о. мэра Александр Макаров
Мария Дедкова
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Будут ли закупать новые троллейбусы - большой вопрос.Будут ли закупать новые троллейбусы - большой вопрос.Фото: Елена РАКОВА
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В Брянске троллейбусы на маршрутах заменят купленные в этом году автобусы. Об этом заявил исполняющий обязанности мэра города Александр Макаров в своем отчете перед депутатами.

Как говорят в городской администрации, это вынужденная мера. Так как износ троллейбусного парка составляет больше 98 процентов. Вместе с тем, Александр Макаров подчеркнул, что город планирует войти в федеральную программу по обновлению электрического транспорта, которая позволит приобрести новые троллейбусы. А пока рабочие заменяют опоры и контактные сети.

Напомним, до конца ноября в Брянск приедут 102 новых автобуса. Они частично и заменят на маршрутах троллейбусы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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