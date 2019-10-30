В Брянске нашли живым пропавшего 18-летнего юношу
Парень дал о себе знать в этот же день
Изменить размер текста:
В Брянске нашли живым пропавшего 18-летнего Владимира Климова. Об этом рассказали волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт Брянск».
Юноша ушел из дома 29 октября и не вернулся. Родственники стали искать парня. Но знакомые рассказали, что видели Владимира, и с ним все в порядке.
В среду, 30 октября, молодой человек вышел на связь с родными. Поиски завершили.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU