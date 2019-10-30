2019-10-30T18:34:36+03:00
Общество

В Брянске нашли живым пропавшего 18-летнего юношу

Парень дал о себе знать в этот же день
Мария Дедкова
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В Брянске нашли живым пропавшего 18-летнего Владимира Климова. Об этом рассказали волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт Брянск».

Юноша ушел из дома 29 октября и не вернулся. Родственники стали искать парня. Но знакомые рассказали, что видели Владимира, и с ним все в порядке.

В среду, 30 октября, молодой человек вышел на связь с родными. Поиски завершили.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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