Брянскую семью Ицковых наградят в Кремле
Победителей конкурса «Семья года», супругов Ицковых из Брянской области, наградят 30 октября в Кремле.
Чету из Мглинского района признали лучшей в номинации «Золотая семья».
-В оргкомитет конкурса подали 353 представления на семьи-победители региональных этапов, - рассказали в областном правительстве. - Победителями конкурса стали 85 семей, в том числе и семья Ицковых из Брянской области.
Памятные награды победителям будут вручать сенаторы Совета Федерации, депутаты Государственной Думы, представители федеральных министерств и ведомств. По традиции к поздравлениям присоединятся звезды: Дмитрий Маликов, Лариса Долина, Александр Михайлов, Диана Гурцкая, Виктор Рыбин, Наталья Сенчукова и другие.
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ИСТОЧНИК KP.RU