2019-10-30T18:35:18+03:00
Общество

Брянскую семью Ицковых наградят в Кремле

Пара стала победителем конкурса «Семья года»
Мария Дедкова
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Супружеская чета из Мглинского района стали лучшими в номинации "Золотая семья".Супружеская чета из Мглинского района стали лучшими в номинации "Золотая семья".Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области
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Победителей конкурса «Семья года», супругов Ицковых из Брянской области, наградят 30 октября в Кремле.

Чету из Мглинского района признали лучшей в номинации «Золотая семья».

-В оргкомитет конкурса подали 353 представления на семьи-победители региональных этапов, - рассказали в областном правительстве. - Победителями конкурса стали 85 семей, в том числе и семья Ицковых из Брянской области.

Памятные награды победителям будут вручать сенаторы Совета Федерации, депутаты Государственной Думы, представители федеральных министерств и ведомств. По традиции к поздравлениям присоединятся звезды: Дмитрий Маликов, Лариса Долина, Александр Михайлов, Диана Гурцкая, Виктор Рыбин, Наталья Сенчукова и другие.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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