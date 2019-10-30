В Брянске газовики отключили котельную за долги

30 Окт. 18:01 2019-10-30T18:01:42+03:00

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В Брянске котельной перекрыли газ и-за долгов.

- Задолженность компании ООО «Энергосервис» составила больше 9,3 миллиона рублей, - поясняют в пресс-службе поставщика. - Отключение должников прошло в строгом соответствии с порядком, установленным Правилами ограничения подачи и отбора газа.

В зону отключения попали три дома на улице Дуки - №71, №73 и №75.

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ИСТОЧНИК KP.RU