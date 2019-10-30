2019-10-30T18:11:41+03:00
Общество

В Бежицком районе Брянска возле сквера Морозова установят танк Т-34

Машина станет подарком для горожан к юбилею Победы
Елена РАКОВА
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Сквер имени Александра Морозова отремонтировали в 2018-м.Сквер имени Александра Морозова отремонтировали в 2018-м.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации
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До 75-летнего юбилея Великой Победы еще больше полугода, а Брянск уже готовится к празднику.

К примеру, на территории, прилегающей к скверу имени Александра Морозова в Бежицком районе установят танк Т-34. Об этом рассказали на заседании депутатов Брянского горсовета в среду, 30 октября.

Глава Бежицкого района поблагодарил депутатов за поддержку этой инициативы, которая станет подарком для жителей города к празднику.

СПРАВКА "КП"

Александр Морозов родился в 1904 году в Бежице. После службы в армии работал конструктором на Харьковском тракторном заводе. Принимал участие в разработке первого отечественного среднего танка Т-24, а также легких колесно-гусеничных танков БТ-2, БТ-5, БТ-7, БТ-7М. Вместе с Т-26 они составляли в 1930-х годах основу танкового вооружения Советского Союза. Работал над созданием среднего танка Т-34, принятого на вооружение в декабре 1939 года и ставшего впоследствии лучшим танком Второй мировой войны. Под его руководством разработаны танки Т-34-85, Т-44, Т-54 . Танк Т-54 по оценке специалистов является лучшим отечественным танком послевоенных лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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