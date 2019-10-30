Брянская область заняла четвертое место по качеству дорог в ЦФО
Брянскую область признали одним из лидеров по качеству дорог в ЦФО. Наш регион занял четвертое место после Воронежской, Московской и Белгородской областей. По данным Росстата, нормативным требованиям у нас в области отвечают 53,3 процента дорог.
- Объем финансирования дорожного фонда растет с каждым годом, - поясняют в пресс-службе правительства Брянской области. - Меняется подход к работе, и эти перемены имеют кардинальный характер.
Кстати, всего в этом году в регионе построят и отремонтируют 630 километров дорог. На это потратят 6,2 миллиарда рублей.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU