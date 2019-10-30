Брянская область заняла четвертое место по качеству дорог в ЦФО

30 Окт. 17:47 2019-10-30T17:52:52+03:00

Всего в этом году в регионе построят и отремонтируют 630 километров дорог. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

В регионе отметили, что изменили подход к работе в этой отрасли

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Брянскую область признали одним из лидеров по качеству дорог в ЦФО. Наш регион занял четвертое место после Воронежской, Московской и Белгородской областей. По данным Росстата, нормативным требованиям у нас в области отвечают 53,3 процента дорог.

- Объем финансирования дорожного фонда растет с каждым годом, - поясняют в пресс-службе правительства Брянской области. - Меняется подход к работе, и эти перемены имеют кардинальный характер.

Кстати, всего в этом году в регионе построят и отремонтируют 630 километров дорог. На это потратят 6,2 миллиарда рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU