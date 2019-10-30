В Брянской области ищут пропавшего 65-летнего Анатолия Стешина

30 Окт. 17:23 2019-10-30T17:23:20+03:00

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В Брянской области разыскивают пропавшего 65-летнего Анатолия Стешина. Как сообщают волонтеры поискового отряда "Лиза Алерт" Брянск", пенсионер ушел из дома 28 октября. С тех пор неизвестно, где он находится. Мужчина не разговаривает, ему необходима медицинская помощь.

Приметы пропавшего: рост 175 сантиметров, худощавого телосложения, волосы седые, глаза серо-голубые.

Был одет: в черную удлиненную куртку, пятнистые синие штаны, синие кеды, черную шапку.

Особая примета: хромает на левую ногу.

Всех, кто располагает информацией о пропавшем, просят позвонить по телефонам:

- 8-800-700-54-52 - "горячая линия "Лиза Алерт" Брянск"

- 02, 102 - полиция.

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ИСТОЧНИК KP.RU