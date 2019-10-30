Брянские силовики ловили сбежавших из колонии заключенных

СЕГОДНЯ 16:40 2019-10-30T16:40:12+03:00

Таков был сценарий учений, которые прошли в Брасовском районе

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Брянские силовики ловили заключенных, сбежавших из колонии в Брасовском районе. Таков был сценарий совместных учений, которые прошли 29 октября.

По сценарию тренировки из одной из брянских колоний заключенные, в роли которых выступил спецназ управления ФСИН, устроили побег. После этого они разделились на несколько групп и попытались скрыться в разных направлениях от правоохранителей. Но сделать это им, конечно же, не удалось.

- Сотрудники региональных УФСИН, УМВД и Росгвардии, развернули у стен колонии полевой лагерь, проанализировали обстановку, - рассказывают в пресс-службе УФСИН России по Брянской области. - А затем разыскали и задержали группу «преступников» в Брянске. От них получили информацию о том, где находится вторая группа беглецов. Их передвижения заблокировали, а потом лжебеглецов задержали.

В спецоперации задействовали 240 сотрудников УФСИН, включая сводный отряд, оперативных сотрудников учреждений УИС области, а также личный состав ИК-4, 32 автомашины, 70 сотрудников Росгвардии, 60 сотрудников полиции МО МВД России «Навлинский», 4 экипажа ДПС.

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ИСТОЧНИК KP.RU