2019-10-30T16:26:21+03:00
Происшествия

Брянец пошел на новое преступление через девять дней после выхода из колонии

Но во время ограбления инвалида его спугнули местные жители
Елена РАКОВА
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До суда горе-грабитель будет в СИЗО.До суда горе-грабитель будет в СИЗО.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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Житель Навли рискует отправиться в колонию за попытку ограбить инвалида. Мужчину, пристающего к парню-инвалиду детства на берегу озера в Навле заметили местные жители. Нахальный незнакомец требовал у парня деньги и сотовый телефон. Когда злоумышленник несколько раз ударил 22-летнего юношу, очевидцы поспешили ему на помощь.

- Увидев бегущих в его сторону мужчин, грабитель бросил жертву и швырнул отнятый у инвалида телефон в кусты, - говорят в пресс-службе УМВД России по Брянской области. - Спасаясь бегством, он случайно обронил и тысячу рублей, которую отобрал у парня.

О нападении в полицию заявил отец пострадавшего. Полицейские вышли на след подозреваемого - не раз судимого 31-летнего местного жителя. Всего 9 дней назад он освободился из колонии.

Месяц оперативники разыскивали злоумышленника. И нашли в Москве. На днях его привезли в Брянскую область. По решению суда рецидивиста арестовали и отправили в СИЗО. Теперь ему грозит до семи лет колонии.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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