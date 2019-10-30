Брянцы пожаловались прокурору области на управляющие компании, нехватку жилья и чиновников

СЕГОДНЯ 16:10 2019-10-30T16:10:37+03:00

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Брянцы пожаловались прокурору области на управляющие компании, работу чиновников и нехватку жилья детям-сиротам. Александр Войтович выслушал жителей региона в приемной президента в среду. 30 октября во время личного приема.

- В большинстве случаев жители Брянской области, обратившиеся на прием, были обеспокоены нарушениями их прав в социальной сфере, - уточнили в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Поступили заявления о нарушении жилищных и пенсионных прав. Например, житель Клинцовского района из числа детей-сирот обратился за помощью к прокурору по вопросу обеспечения жилым помещением.

Также брянцы жаловались на нарушение требований природоохранного законодательства, законодательства об исполнительном производств. Озвучили и другие проблемы.

На личный прием к Александру Войтовичу пришли 13 жителей Брянщины. По принятым обращениям прокурор области поручил провести проверки.

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ИСТОЧНИК KP.RU