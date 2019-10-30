У Первомайского моста в Брянске начали ремонтировать ливневку

СЕГОДНЯ 14:44 2019-10-30T14:44:12+03:00

Дорожники укладывают новые трубы и монтируют новый колодец для приема воды. Фото: Управление автомобильных дорог Брянской области.

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В Бежицком районе Брянска у Первомайского моста начали прокладывать ливневую канализацию. Работы ведут вдоль разделительной полосы на пешеходном переходе возле остановки транспорта «Московский микрорайон».

Как сообщают в Управлении автомобильных дорог Брянской области, ремонт ливневой канализации идет в рамках реконструкции второй очереди Первомайского моста и по многочисленным обращениям горожан для отвода скапливающих на этом участке дороги дождевых и талых вод.

Длина ремонтируемого участка - 72 метра. Дорожники укладывают трубы диаметром 630 миллиметров и монтируют водоприемный колодец.

Работы планируют закончить в середине ноября.

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ИСТОЧНИК KP.RU