У Первомайского моста в Брянске начали ремонтировать ливневку
В Бежицком районе Брянска у Первомайского моста начали прокладывать ливневую канализацию. Работы ведут вдоль разделительной полосы на пешеходном переходе возле остановки транспорта «Московский микрорайон».
Как сообщают в Управлении автомобильных дорог Брянской области, ремонт ливневой канализации идет в рамках реконструкции второй очереди Первомайского моста и по многочисленным обращениям горожан для отвода скапливающих на этом участке дороги дождевых и талых вод.
Длина ремонтируемого участка - 72 метра. Дорожники укладывают трубы диаметром 630 миллиметров и монтируют водоприемный колодец.
Работы планируют закончить в середине ноября.
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ИСТОЧНИК KP.RU