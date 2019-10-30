Трое кубинцев пытались незаконно перебраться через границу России в Брянской области
Трое граждан Кубы пытались незаконно перебраться через границу России в Брянской области. Но сделать это им не удалось, поскольку их обнаружили и задержали пограничники. Нарушителей, которые пытались обойти официальные пункты пропуска через границу, задержали 27 октября в Суземском районе.
- 28 октября суд Суземского района постановил привлечь иностранцев к административной ответственности за нарушение пограничного режима в пограничной зоне, - рассказали в пресс-службе Пограничного управления по брянской области. - Их оштрафовали и принудительно выдворили за пределы Российской Федерации.
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ИСТОЧНИК KP.RU