Трое кубинцев пытались незаконно перебраться через границу России в Брянской области

СЕГОДНЯ 14:34 2019-10-30T14:34:42+03:00

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Трое граждан Кубы пытались незаконно перебраться через границу России в Брянской области. Но сделать это им не удалось, поскольку их обнаружили и задержали пограничники. Нарушителей, которые пытались обойти официальные пункты пропуска через границу, задержали 27 октября в Суземском районе.

- 28 октября суд Суземского района постановил привлечь иностранцев к административной ответственности за нарушение пограничного режима в пограничной зоне, - рассказали в пресс-службе Пограничного управления по брянской области. - Их оштрафовали и принудительно выдворили за пределы Российской Федерации.

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ИСТОЧНИК KP.RU