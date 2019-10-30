2019-10-30T14:28:04+03:00
Общество

Помним, чтим!

Елена ВАСИЛЬЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

«Чистую планету» наградили Почетной грамотой за благоустройство территории возле памятника воинам-водителям, погибшим во время Великой Отечественной войны.

На этой неделе Почетную грамоту вручили в Департаменте промышленности, транспорта и связи Брянской области генеральному директору компании Владимиру Чашникову.

Уникальный и почитаемый всеми жителями нашей страны памятник находится на выезде из Брянска. На этом месте в 1943 году была сформирована 18-я автомобильная бригада. Это первый сооруженный в Советском Союзе памятник водителям, павшим на дорогах войны. Все автолюбители, проезжая мимо, сигналят, тем самым отдают дань уважения подвигу воинов-водителей.

- Мы, живущие на Брянщине, - потомки героев Великой Отечественной войны. И относимся с благодарностью к своим дедам и прадедам, сражавшимся за мир на нашей земле. Мы убеждены, что поддерживать чистоту вокруг мемориалов и помогать в благоустройстве территории рядом с памятниками нужно не только в канун празднования Дня победы, а круглый год. Это наша история, это наша память, это наша благодарность. Поэтому региональный оператор по обращению с ТКО в Брянской области вывозит отходы из контейнеров, расположенных рядом с памятником воинам-водителям, и принимает их на полигоне бесплатно. Хочу выразить слова благодарности исполнительному директору ООО «Спецавтопредприятие» Роману Исаевичу Корзанову, который откликнулся на нашу просьбу и занимается транспортированием этих отходов, - прокомментировал генеральный директор АО «Чистая планета» Владимир Чашников.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Брянские силовики ловили сбежавших из колонии заключенных
Брянец пошел на новое преступление через девять дней после выхода из колонии
Брянцы пожаловались прокурору области на управляющие компании, нехватку жилья и чиновников
У Первомайского моста в Брянске начали ремонтировать ливневку
Трое кубинцев пытались незаконно перебраться через границу России в Брянской области
Разделяй с нами!
В Брянской области нашли 1380 литров спиртосодержащей жидкости неизвестного происхождения
В Брянской контрольно-счетной палате назначили нового председателя
В Брянске «эвакуировали» ТРЦ «Мельница»
В Брянске депутатам горсовета вручили удостоверения
В Брянске возобновили работу троллейбусы №6, №12, №13 и №14
Три остановки в Брянске оснастят расписанием маршрутных такси
Под колеса иномарки попал нетрезвый пешеход-нарушитель в Брянске
«Ночь искусств» пройдет в парке 1000-летия Брянска
В Брянске водитель грузовика сбил 81-летнюю пенсионерку на парковке
Брянец по закону ответит за угрозу убийством фельдшеру "скорой"
21-летний брянец отправится под суд за распространение компьютерного вируса
В брянские колонии пытались перебросить мобильные телефоны
В Брянской области открыли отремонтированный мост через реку Каменку
В Брянске попросили отремонтировать парк «Соловьи»