Помним, чтим!

СЕГОДНЯ 14:28 2019-10-30T14:28:04+03:00

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«Чистую планету» наградили Почетной грамотой за благоустройство территории возле памятника воинам-водителям, погибшим во время Великой Отечественной войны.

На этой неделе Почетную грамоту вручили в Департаменте промышленности, транспорта и связи Брянской области генеральному директору компании Владимиру Чашникову.

Уникальный и почитаемый всеми жителями нашей страны памятник находится на выезде из Брянска. На этом месте в 1943 году была сформирована 18-я автомобильная бригада. Это первый сооруженный в Советском Союзе памятник водителям, павшим на дорогах войны. Все автолюбители, проезжая мимо, сигналят, тем самым отдают дань уважения подвигу воинов-водителей.

- Мы, живущие на Брянщине, - потомки героев Великой Отечественной войны. И относимся с благодарностью к своим дедам и прадедам, сражавшимся за мир на нашей земле. Мы убеждены, что поддерживать чистоту вокруг мемориалов и помогать в благоустройстве территории рядом с памятниками нужно не только в канун празднования Дня победы, а круглый год. Это наша история, это наша память, это наша благодарность. Поэтому региональный оператор по обращению с ТКО в Брянской области вывозит отходы из контейнеров, расположенных рядом с памятником воинам-водителям, и принимает их на полигоне бесплатно. Хочу выразить слова благодарности исполнительному директору ООО «Спецавтопредприятие» Роману Исаевичу Корзанову, который откликнулся на нашу просьбу и занимается транспортированием этих отходов, - прокомментировал генеральный директор АО «Чистая планета» Владимир Чашников.

ИСТОЧНИК KP.RU