Разделяй с нами!

2019-10-30T14:14:47+03:00
Общество

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Елена ВАСИЛЬЕВА
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Спустя 10 месяцев с начала реализации реформы «чистоты», брянцы активно включились в сортировку отходовСпустя 10 месяцев с начала реализации реформы «чистоты», брянцы активно включились в сортировку отходов
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Более трехсот новых евроконтейнеров для пластика и макулатуры появились в областном центре на специализированных площадках для ТКО в октябре.

Региональный оператор по обращению с ТКО в Брянской области продолжает реализовывать программу раздельного сбора отходов и устанавливать в городе новые современные сетчатые контейнеры, куда жители могут складировать мусор, который в дальнейшем отправится не на захоронение, а на переработку.

По словам генерального директора АО «Чистая планета» Владимира Чашникова, спустя 10 месяцев с начала реализации реформы «чистоты», брянцы активно включились в сортировку отходов. Многие понимают, что, выбрасывая бумагу, картон и пластиковые бутылки отдельно от «мокрого» мусора, спасают нашу природу от экологической катастрофы.

Если вы хотите, чтобы на вашей контейнерной площадке появились специальные современные ящики для раздельного сбора отходов, нужно оставить заявку региональному оператору, отправив ее на электронный адрес «Чистой планеты»: info@chplanet.ru В обращении необходимо указать адрес контейнерной площадки, фамилию, имя и телефон заявителя для обратной связи. Написать заявление с просьбой установить контейнеры для раздельного сбора можно также в офисе регионального оператора, расположенного по адресу: г. Брянск, ул. Крахмалева, 39 или отправить заявление по почте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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