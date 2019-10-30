В Брянской области нашли 1380 литров спиртосодержащей жидкости неизвестного происхождения

СЕГОДНЯ 14:09 2019-10-30T14:09:38+03:00

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В Брянской области нашли и изъяли из оборота 1380 литров спиртосодержащей жидкости сомнительного происхождения. Таковы итоги полицейской операции "Алкоголь". Во время рейдов стражи порядка проверяли предприятия-производители, а также организации торгующие спиртным оптом и в розницу.

- Всего за период операции проверили 1030 объектов, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Брянской области. - Обнаружили 102 правонарушения, связанных с незаконной реализацией алкогольной продукции и продукции домашней выработки, составили 41 протокол об административных правонарушениях

Кроме того, во время профакции в суд для рассмотрения направили уголовное дело по факту продажи немаркированного спиртного.

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ИСТОЧНИК KP.RU