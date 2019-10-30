В Брянске «эвакуировали» ТРЦ «Мельница»
30 октября в брянском торговом центре «Мельница» провели пожарные учения. По легенде в здании на улице Красноармейской произошло возгорание.
Торговый центр, как говорят в пресс-службе ГУ МЧС по Брянской области, выбрали не случайною Здесь расположено большое количество объектов развлекательной инфраструктуры. В цокольном, первом и втором этажах - больше 100 магазинов, 10 ресторанов и кафе, салоны красоты. На третьем этаже находятся пять кинозалов, детская игровая зона, медицинский центр, кабинеты администрации здания, на четвертом этаже - офисы.
Пожарные и спасатели отработали действия при возникновении пожара, эвакуацию людей, а также проверили готовность персонала к ЧП.
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ИСТОЧНИК KP.RU