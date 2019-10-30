2019-10-30T11:52:04+03:00
Общество

В Брянске возобновили работу троллейбусы №6, №12, №13 и №14

На улице Авиационной наладили контактную сеть
Мария Дедкова
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Движение прекратили 14 сентября, а возобновили спустя полтора месяца.Движение прекратили 14 сентября, а возобновили спустя полтора месяца.Фото: Евгения ГУСЕВА
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В Брянске возобновили работу троллейбусы, которые прекратили движение из-за ремонта на улице Авиационной. Машины по маршрутам №6, №12, №13 и №14 отправились в рейсы в среду, 30 октября, сообщают в группе троллейбусного управления в соцсетях.

Напомним, троллейбусы не ходили на участке от проспекта Станке Димитрова до Городищенского поворота. Движение прекратили 14 сентября, а возобновили спустя полтора месяца. Хотя в мэрии обещали наладить работу транспорта за неделю. На некоторые популярные маршруты пустили автобусы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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