Три остановки в Брянске оснастят расписанием маршрутных такси
В Брянске по решению суда на трех остановках должны вывесить расписание маршрутных такси.
- По закону на остановочных пунктах должны быть указатели с информацией о городском транспорте, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - На табличках должны быть указаны номера маршрутов, наименование конечных и график движения.
Проверка прокуратуры показала, что такой информации нет на остановках «Университет», «Больница № 4», «Чашин Курган». Поэтому правоохранители обратились в суд с требованием обязать городскую администрацию устранить все нарушения.
Судом встал на сторону представителей надзорного ведомства.
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ИСТОЧНИК KP.RU