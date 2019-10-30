2019-10-30T11:12:39+03:00
Общество

Три остановки в Брянске оснастят расписанием маршрутных такси

Такое решение принял суд
Мария Дедкова
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Брянске по решению суда на трех остановках должны вывесить расписание маршрутных такси.

- По закону на остановочных пунктах должны быть указатели с информацией о городском транспорте, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - На табличках должны быть указаны номера маршрутов, наименование конечных и график движения.

Проверка прокуратуры показала, что такой информации нет на остановках «Университет», «Больница № 4», «Чашин Курган». Поэтому правоохранители обратились в суд с требованием обязать городскую администрацию устранить все нарушения.

Судом встал на сторону представителей надзорного ведомства.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Брянские силовики ловили сбежавших из колонии заключенных
Брянец пошел на новое преступление через девять дней после выхода из колонии
Брянцы пожаловались прокурору области на управляющие компании, нехватку жилья и чиновников
У Первомайского моста в Брянске начали ремонтировать ливневку
Трое кубинцев пытались незаконно перебраться через границу России в Брянской области
Помним, чтим!
Разделяй с нами!
В Брянской области нашли 1380 литров спиртосодержащей жидкости неизвестного происхождения
В Брянской контрольно-счетной палате назначили нового председателя
В Брянске «эвакуировали» ТРЦ «Мельница»
В Брянске депутатам горсовета вручили удостоверения
В Брянске возобновили работу троллейбусы №6, №12, №13 и №14
Под колеса иномарки попал нетрезвый пешеход-нарушитель в Брянске
«Ночь искусств» пройдет в парке 1000-летия Брянска
В Брянске водитель грузовика сбил 81-летнюю пенсионерку на парковке
Брянец по закону ответит за угрозу убийством фельдшеру "скорой"
21-летний брянец отправится под суд за распространение компьютерного вируса
В брянские колонии пытались перебросить мобильные телефоны
В Брянской области открыли отремонтированный мост через реку Каменку
В Брянске попросили отремонтировать парк «Соловьи»