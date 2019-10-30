Три остановки в Брянске оснастят расписанием маршрутных такси

СЕГОДНЯ 11:12 2019-10-30T11:12:39+03:00

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В Брянске по решению суда на трех остановках должны вывесить расписание маршрутных такси.

- По закону на остановочных пунктах должны быть указатели с информацией о городском транспорте, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - На табличках должны быть указаны номера маршрутов, наименование конечных и график движения.

Проверка прокуратуры показала, что такой информации нет на остановках «Университет», «Больница № 4», «Чашин Курган». Поэтому правоохранители обратились в суд с требованием обязать городскую администрацию устранить все нарушения.

Судом встал на сторону представителей надзорного ведомства.

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ИСТОЧНИК KP.RU