«Ночь искусств» пройдет в парке 1000-летия Брянска

СЕГОДНЯ 10:43 2019-10-30T10:43:57+03:00

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Брянск в очередной раз присоединится ко всероссийской акции «Ночь искусств». На этот раз в ней примут участие и городские парки. В воскресенье, 3 ноября, гостей приглашают на бесплатную экскурсию в Центральный парк культуры и отдыха имени 1000-летия Брянска. На ней расскажут о Великой Отечественной войне, партизанском движении, подвигах жителей нашего региона. Сбор участников - в 19.00 на Кургане Бессмертия у стелы «Город воинской славы» (12+).

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ИСТОЧНИК KP.RU