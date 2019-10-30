2019-10-30T10:43:57+03:00
Общество

«Ночь искусств» пройдет в парке 1000-летия Брянска

Город присоединится ко всероссийской культурной акции
Елена РАКОВА
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Сбор участников - в 19.00 на Кургане Бессмертия у стелы «Город воинской славы».Сбор участников - в 19.00 на Кургане Бессмертия у стелы «Город воинской славы».Фото: Марина АНТОНОВА
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Брянск в очередной раз присоединится ко всероссийской акции «Ночь искусств». На этот раз в ней примут участие и городские парки. В воскресенье, 3 ноября, гостей приглашают на бесплатную экскурсию в Центральный парк культуры и отдыха имени 1000-летия Брянска. На ней расскажут о Великой Отечественной войне, партизанском движении, подвигах жителей нашего региона. Сбор участников - в 19.00 на Кургане Бессмертия у стелы «Город воинской славы» (12+).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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