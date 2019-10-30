2019-10-30T10:27:42+03:00
Происшествия

Брянец по закону ответит за угрозу убийством фельдшеру "скорой"

На жителя Володарского района завели уголовное дело
Елена РАКОВА
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К счастью, медику удалось избежать травм.К счастью, медику удалось избежать травм.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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На 45-летнего жителя Володарского района Брянска завели уголовное дело за угрозу убийством фельдшеру скорой помощи. Инцидент произошел во время работы бригады медиков на вызове.

- В дежурную часть отдела полиции Володарского района позвонила взволнованная жительница Брянска, - рассказывают в пресс-службе УМВД РФ по Брянской области. - Женщина рассказала, что работает фельдшером скорой помощи, и ей угрожает убийством сын пациентки.

Полицейские тут же выехали на помощь медику. На месте выяснилось, что пожилой жительнице Володарского района срочно потребовалась медицинская помощь.

- Когда бригада скорой помощи приехала по вызову, 45-летний нетрезвый сын пациентки попытался помешать медикам оказать помощь его матери. А затем, схватив со стола кухонный нож и угрожая фельдшеру – 52-летней женщине, направился в ее сторону. Испуганной женщине удалось покинуть помещение и вызвать полицейских.

Если горожанина признают виновным в угрозе убийством, ему грозит до двух лет колонии.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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