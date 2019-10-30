2019-10-30T10:26:57+03:00
Общество

21-летний брянец отправится под суд за распространение компьютерного вируса

С помощью программы злоумышленник хотел получить доступ к электронным кошелькам
Мария Дедкова
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Уголовное дело брянца рассмотрит Бежицкий районный суд.Уголовное дело брянца рассмотрит Бежицкий районный суд.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Жителя Брянска будут судить за киберпреступление. По версии следствия, 21-летний горожанин создал программу-вирус, которая могла дать ему доступ к чужим электронным кошелькам.

В ноябре прошлого года парень выгрузил в сеть ссылки для скачивания «торговых ботов» -программ, использующихся для игры на виртуальных биржах. Они содержали в себе вирус.

Но в феврале преступную сеть раскрыли сотрудники регионального управления ФСБ, рассказывают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. Предполагаемого злоумышленника задержали.

Уголовное дело брянца рассмотрит Бежицкий районный суд.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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