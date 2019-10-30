21-летний брянец отправится под суд за распространение компьютерного вируса
Жителя Брянска будут судить за киберпреступление. По версии следствия, 21-летний горожанин создал программу-вирус, которая могла дать ему доступ к чужим электронным кошелькам.
В ноябре прошлого года парень выгрузил в сеть ссылки для скачивания «торговых ботов» -программ, использующихся для игры на виртуальных биржах. Они содержали в себе вирус.
Но в феврале преступную сеть раскрыли сотрудники регионального управления ФСБ, рассказывают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. Предполагаемого злоумышленника задержали.
Уголовное дело брянца рассмотрит Бежицкий районный суд.
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ИСТОЧНИК KP.RU