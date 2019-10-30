21-летний брянец отправится под суд за распространение компьютерного вируса

СЕГОДНЯ 10:26 2019-10-30T10:26:57+03:00

С помощью программы злоумышленник хотел получить доступ к электронным кошелькам

Изменить размер текста: A A

Жителя Брянска будут судить за киберпреступление. По версии следствия, 21-летний горожанин создал программу-вирус, которая могла дать ему доступ к чужим электронным кошелькам.

В ноябре прошлого года парень выгрузил в сеть ссылки для скачивания «торговых ботов» -программ, использующихся для игры на виртуальных биржах. Они содержали в себе вирус.

Но в феврале преступную сеть раскрыли сотрудники регионального управления ФСБ, рассказывают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. Предполагаемого злоумышленника задержали.

Уголовное дело брянца рассмотрит Бежицкий районный суд.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU