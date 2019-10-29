2019-10-29T19:04:42+03:00
Общество

В брянские колонии пытались перебросить мобильные телефоны

"Посылки" с запрещенной техникой обнаружили сотрудники УФСИН
Елена РАКОВА
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В две брянские колонии попытались перебросить девять мобильных телефонов. "Посылки" с запрещенной техникой не дошли до адресатов.

- При попытке перебросить запрещенные предметы на территорию исправительной колонии №4, которая находится в поселке Каменка, что в Брасовском районе, задержали мужчину, - рассказывают в пресс-службе УФСИН РФ по Брянской области. - У него изъяли шесть мобильных телефонов, четыре зарядных устройства и одну гарнитуру.

Сотрудники исправительной колонии №5 при обходе прилежащей территории к колонии обнаружили сверток. В нем лежали три мобильных телефона.

По всем фактам идет проверка.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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