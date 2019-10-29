В брянские колонии пытались перебросить мобильные телефоны
В две брянские колонии попытались перебросить девять мобильных телефонов. "Посылки" с запрещенной техникой не дошли до адресатов.
- При попытке перебросить запрещенные предметы на территорию исправительной колонии №4, которая находится в поселке Каменка, что в Брасовском районе, задержали мужчину, - рассказывают в пресс-службе УФСИН РФ по Брянской области. - У него изъяли шесть мобильных телефонов, четыре зарядных устройства и одну гарнитуру.
Сотрудники исправительной колонии №5 при обходе прилежащей территории к колонии обнаружили сверток. В нем лежали три мобильных телефона.
По всем фактам идет проверка.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU