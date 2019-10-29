В Московском микрорайоне в Брянске уложили новый асфальт

СЕГОДНЯ 18:06 2019-10-29T18:06:41+03:00

Сейчас объект готов на 70 процентов. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

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В Московском микрорайоне в Брянске завершается ремонт дороги. Рабочие уже уложили здесь новый асфальт. Подрядчику осталось заменить фонари, пешеходное ограждение, дорожные знаки, а также нанести разметку.

- Старый асфальт срезали и уложили новый, расширив дорогу на участке от улицы Ульянова до гимназии №5, - говорят в пресс-службе Брянской городской администрации. - Кроме того рабочие отремонтировали, а в некоторых местах - построили заново тротуары, также благоустроили парковку возле гимназии. В общей сложности объект готов на 70 процентов.

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ИСТОЧНИК KP.RU