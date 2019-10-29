2019-10-29T17:47:02+03:00
Общество

Брянская областная библиотека имени Федора Тютчева отметила юбилей

Учреждению культуры исполнилось 75 лет
Мария Дедкова
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Библиотека имеет большой фонд краеведческой литературы.Библиотека имеет большой фонд краеведческой литературы.Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области
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Брянская областная библиотека имени Федора Тютчева отмечает 75-летний юбилей. 29 октября в Хрустальном зале правительства чествовали сотрудников учреждения культуры.

Заместитель губернатора Владимир Оборотов вручил руководителям библиотеки подарочный сертификат на 2,5 миллиона рублей для покупки комплекса видеоконференцсвязи, сообщают в пресс-службе правительства региона.

Отличившиеся сотрудники получили благодарности от губернатора, Брянской областной Думы, главного федерального инспектора по Брянской области и почетные грамоты главы Брянска.

СПРАВКА

Брянская областная библиотека насчитывает больше 2 миллионов единиц хранения. Ее посещают 225 тысяч человек каждый год. Фонд редких и ценных изданий - 13 тысяч изданий - представляют книги XVIII–XIX веков, более 80 названий периодики, книги с автографами, миниатюрные издания. Коллекция краеведческой литературы и местных изданий насчитывает около 13 тысяч единиц хранения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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