Брянская областная библиотека имени Федора Тютчева отметила юбилей

СЕГОДНЯ 17:47 2019-10-29T17:47:02+03:00

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Брянская областная библиотека имени Федора Тютчева отмечает 75-летний юбилей. 29 октября в Хрустальном зале правительства чествовали сотрудников учреждения культуры.

Заместитель губернатора Владимир Оборотов вручил руководителям библиотеки подарочный сертификат на 2,5 миллиона рублей для покупки комплекса видеоконференцсвязи, сообщают в пресс-службе правительства региона.

Отличившиеся сотрудники получили благодарности от губернатора, Брянской областной Думы, главного федерального инспектора по Брянской области и почетные грамоты главы Брянска.

СПРАВКА

Брянская областная библиотека насчитывает больше 2 миллионов единиц хранения. Ее посещают 225 тысяч человек каждый год. Фонд редких и ценных изданий - 13 тысяч изданий - представляют книги XVIII–XIX веков, более 80 названий периодики, книги с автографами, миниатюрные издания. Коллекция краеведческой литературы и местных изданий насчитывает около 13 тысяч единиц хранения.

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ИСТОЧНИК KP.RU