В Трубчевском районе из реки подняли тело 42-летнего мужчины

СЕГОДНЯ 17:17 2019-10-29T17:30:41+03:00

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В трубчевском поселке Белая Березка обнаружили тело мужчины. Об этом около четырех часов во вторник, 29 октября, сообщили оперативному дежурному МЧС.

На место выехали сотрудники скорой помощи, местного пожарно-спасательного гарнизона, администрации и полицейские. Из воды подняли тело 42-летнего мужчины, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС по Брянской области .

Что стало причиной его гибели, будут выяснять эксперты.

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ИСТОЧНИК KP.RU