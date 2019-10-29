2019-10-29T17:30:41+03:00
Происшествия

В Трубчевском районе из реки подняли тело 42-летнего мужчины

Причину смерти будут выяснять эксперты
Мария Дедкова
Поделиться:
Погибшего обнаружили днем во вторник, 29 октября.Погибшего обнаружили днем во вторник, 29 октября.Фото: Елена РАКОВА
Изменить размер текста:

В трубчевском поселке Белая Березка обнаружили тело мужчины. Об этом около четырех часов во вторник, 29 октября, сообщили оперативному дежурному МЧС.

На место выехали сотрудники скорой помощи, местного пожарно-спасательного гарнизона, администрации и полицейские. Из воды подняли тело 42-летнего мужчины, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС по Брянской области .

Что стало причиной его гибели, будут выяснять эксперты.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Брянской области открыли отремонтированный мост через реку Каменку
В Брянске попросили отремонтировать парк «Соловьи»
В Московском микрорайоне в Брянске уложили новый асфальт
Брянская областная библиотека имени Федора Тютчева отметила юбилей
Брянцы купили больше 12,5 тысячи транспортных карт
В Брянской области на ноябрьские праздники изменится расписание электричек
На площади Ленина в Брянске появится новая клумба с тюльпанами
В среду в Брянской области ждут сильный ветер, заморозки и снег
В Брянской области оштрафовали больше 500 пешеходов-нарушителей
Житель Жуковки получил девять лет колонии за жестокое убийство жены
Бассейн в брянской Путевке на полмесяца остался без отопления
Брянских автомобилистов предупреждают о резком похолодании
Производственная система БМЗ впечатлила работников Московского метрополитена
Для брянского онкодиспансера купят новое оборудование
На брянском участке границы молдаванин попытался дать взятку таможеннику
Новым директором департамента строительства Брянской области стал Евгений Захаренко
В Брянске под угрозой исчезновения оказалось крупное захоронение узников концлагеря
Ярмарки выходного дня в Брянской области будут работать до 7 декабря
20-летнего жителя Почепского района будут судить за нападение на автозаправку
В Брянске сообщили о гибели двух подростков на заводе
Стартовала продажа билетов на новые двухэтажные поезда Брянск-Москва