В Трубчевском районе из реки подняли тело 42-летнего мужчины
Причину смерти будут выяснять эксперты
Погибшего обнаружили днем во вторник, 29 октября.Фото: Елена РАКОВА
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В трубчевском поселке Белая Березка обнаружили тело мужчины. Об этом около четырех часов во вторник, 29 октября, сообщили оперативному дежурному МЧС.
На место выехали сотрудники скорой помощи, местного пожарно-спасательного гарнизона, администрации и полицейские. Из воды подняли тело 42-летнего мужчины, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС по Брянской области .
Что стало причиной его гибели, будут выяснять эксперты.
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ИСТОЧНИК KP.RU