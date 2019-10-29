Брянцы купили больше 12,5 тысячи транспортных карт

СЕГОДНЯ 16:58 2019-10-29T16:58:12+03:00

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Брянцы стали более активно пользоваться муниципальным транспортом. К такому выводу пришли чиновники после анализа внедрения электронной системы оплаты проезда. Об этом говорили на заседании в городской администрации.

С начала февраля горожане купили 12,5 тысяч транспортных карт. Но вместе с тем,проезд можно оплатить также банковскими картами и наличными. Собранные данные помогают проанализировать пассажиропоток.

- Вместе с тем, сейчас информация не является полной, - пояснил начальник отдела по транспорту Брянской городской администрации Игорь Чубчиков. - Так как электронный проездной билет пока получили только муниципальные льготники. Единый социальный проездной билет до сих пор не переведен в электронный вид. Решить этот вопрос планируют в начале следующего года.

К слову, об увеличении пассажиропотока говорит «кондукторская» выручка. Так, за девять месяцев автобусы заработали на 65 миллионов рублей больше, чем за такой же период в прошлом году.

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ИСТОЧНИК KP.RU